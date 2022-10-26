المتحدث باسم مجلس النواب يؤكد اتفاق المستشار صالح والمشري على تنفيذ مسار بوزنيقة

الوطن / رصد

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اتفاق رئيسي مجلس الدولة والنواب خلال اجتماعهما في المغرب مؤخرا على تنفيذ مسار بوزنيقة الخاص بتعيين المناصب السيادية.

وقال بليحق في تصريح صحفي تابعته “الوطن”، إن مسار بوزنيقة قد جرى الاتفاق عليه بين لحنتي الدولة والنواب في وقت سابق، وهو يشتمل على توزيع المناصب السيادية وآلية اختيار المترشحين.

وأوضح بليحق أن اتفاق بوزنيقة، ينصّ على اختيار مجلس النواب لسبعة مرشحين عن كل منصب سيادي، وإحالة أسمائهم إلى مجلس الدولة، حتى يقوم باختيار ثلاثة منهم.