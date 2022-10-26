نصية: انقسام المؤسسات السيادية ساهم في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن الاتفاق على توحيد وإعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية خطوة مهمة على طريق تفعيل مؤسسات الدولة والوصول للانتخابات العامة..

جاء ذلك عبر حسابه في موقع فيسبوك، أضاف فيه ، أن انقسام المؤسسات السيادية وانتهاء مدة من يشغلها ساهم في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأكد أن التوافق على توحيد المناصب السيادية سيقود إلى التوافق على سلطة تنفيذية واحدة وإلى تفعيل دورها الرقابي المفقود من عدة سنوات.

وتابع: “الخطوة المهمة الآن هي حسن اختيار هذه المناصب من خلال آلية شفافة تقود إلى الوصول للعناصر القادرة.”.

وختم نصية منشوره بالقول: “نأمل ألّا يعمل تيار التأزيم على عرقلة هذه الخطوة كما حصل في محاولات سابقة، كما نأمل ألّا يستغل الاتفاق لابتزاز الحكومات سياسيا وماديا ويفشل الاتفاق كما حدث في مرات سابقة.”.