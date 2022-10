البخبخي: المشري يمارس سياسة الهروب للأمام ويتحرك في إطار البقاء بالمشهد والتحالف مع الإخوان

ليبيا – اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي المقرب من تيار المفتي المعزول الغرياني أن جلسة مجلس الأمن اعتيادية وجلسة إحاطة من قبل المبعوث الجديد على ما قدمه من خطوات مبدئية جراء الأزمة فيما يتعلق برؤيته ومقاربته وتواصلاته، في محاولة لإبقاء أعضاء مجلس الأمن على إطلاع لخطواته لا تشكل أي إضافة نوعية، بل هي ليست أكثر من دعم معنوي.

البخبخي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأهم ما جاء على ألسنة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبالأخص الأعضاء الدائمون، ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة ما زالت تدعو لانتخابات وتدعو لمواعيد محددة والمندوب الفرنسي ما زال يدندن نفس النغمة القديمة بالخروج الثنائي للقوة المرتزقة.

وأشار إلى أن إشكالية كل المبعوثين السابقين باستثناء غسان سلامة وستيفاني ويليامز كانت مقاربة قائمة على توافق زائف وقائمة على استسلام كامل لقوة الممانعة والتضاد.

وبيّن أن المبعوث العام أخذ مهمته بجدية وحاول أن يؤسس لمقاربة تتجاوز قوة الممانعة والتضاد وتحجيمها، معتبرًا أن قضية المناصب السيادية واستحالة التوافق عليها هذا أمر قائم، وقضية القاعدة الدستورية وبما تستدعيه من التوافق على شروط الترشح أمر مستحيل.

كما أفاد أن الحكومة الثالثة التي يدندن بها المشري هي منذ أن فشل في الحصول على موقع في إطار الحكومة الموازية لباشاآغا ولم تحظَ بالقبول من مجلس النواب والمنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن المشري يمارس سياسة الهروب للأمام والبحث عن سيناريو للبقاء في المشهد بأي ثمن وطريقة، وهذا ما يدفعه بدلًا من أن يتحرك بالتوافق مع القوة الوطنية في المنطقة الغربية أو على مستوى ليبيا.

وأكد على أن المشري يتحرك في إطار البقاء والتحالف مع الإخوان وبالتحديد محمد صوان وللبقاء في المشهد، والذي أدى بهم أن يطيحوا بأحضان الرجمة والمشروع الانقلابي، معتبرًا أن أي قراءة للمشري هو للعرقلة.

وتابع: “الثورات وانفجار الشعوب أمر شديد التعقيد والليبيون عاشوا مع طغيان القذافي 4 عقود، التجارب الإنسانية متعددة لكن ما نمتلكه اليوم ليس انتظار انفجار الشارع، بل هناك نخب ارتبطت بالموقف الوطني والتغيير وفكرة أن هناك ما يقارب 3 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم الانتخابية”.

وشدد على أن الحالة الحزبية ضعيفة والمجتمع المدني هذه قضايا حقيقية، ولكن فكرة وجود قوة وطنية منظمة هذه حقيقة أخرى وبإمكانها أن تبادر وتتقاطع مع الإرادة الوطنية وتقدم مشروعها الوطني المتعلق بالتغير للمبعوث العام، لافتًا إلى أن القوة بوعيها وحضورها بإمكانها المبادرة خاصة أن هناك نخب سياسية مؤسسية وهي قوة مهمة؛ لأنها تملك شرعية التمثيل كلا للتمديد في مجلس النواب وعن الـ 58 من أعضاء مجلس الدولة كل القوة بإمكانها أن تشكل أداة ضغط على المبعوث وهي فرصة متاحة.

