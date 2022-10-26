النائب العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف الصحارى والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحارى- أبوسليم المسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة، بناءً على نتائج تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام.

وتبيّنت النيابة أنّ عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة، فاستلم صكاً مصرفياً قيمته ثلاثـمائة وعشرة الآف دينار، وقدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى، وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية.

وأوضحت النيابة أنّ عضو المجلس البلدي تحصَّل على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية؛ حيث صرفوا قيمة الصكّ مع علمهم أنّ مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه.

وأصدرت النيابة أمرًا بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً.