مجلس النواب يتابع مشروع تعزيز القانون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أخبار ليبيا 24

تابع أعضاء من مجلس النواب رفقة فريق مشروع تعزيز القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ البرنامج الإنمائي الذي يقدمه الفريق إلى ليبيا بصفة عامة، ومدينة بنغازي بصفة خاصة.

مجلس النواب أفاد في بيان له عبر منصته الرسمية، فيسبوك، أن رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث، ناقشوا خلال اجتماع موسع مع الفريق، ببنغازي، اهتمامات اللجنة التشريعية ولجنة العدل و المصالحة الوطنية بمجلس النواب فيما يتعلق بالدعم الفني وأرشفة محتويات وأعمال اللجان، إضافة إلى مناقشة آليات توفير المعدات الخاصة بامتلاك مجلس النواب جريدة رسمية ونشر التشريعيات واللوائح والقرارات الصادرة عنه.

كما بحث المجتمعون إمكانية إجراء دورات تدريبية على نطاق واسع تتعلق بصياغة النصوص من خبرات دولية في مجال إعداد وصياغة المشاريع القانونية، وفقًا لبيان مجلس النواب.