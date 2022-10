المنقوش: تهديدات الجماعات الإرهابية في ليبيا تقلصت منذ استلام حكومة الدبيبة لمهامها

ليبيا – شاركت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الثلاثاء في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي.

المنقوش ألقت كلمة في منتدى أكار أمام وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا مامادو تنغارا، ووزير خارجية جمهورية مالي عبد الله ديوب، ووزير الخارجية السوداني علي الصادق، ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ونائب وزير الخارجية الهندي فلامفيلي موراليدهاران، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل جيوفاني بيها، ومجموعة من الخبراء والمختصين من دول ومنظمات مختلفة.

وقال المنقوش: “إن تعزيز سيادة أفريقيا ينطلق من إحداث إصلاحات شاملة وواسعة على قطاعات الأمن والعسكرية، وأن تتحول هذه المؤسسات إلى مراكز فاعلة لتثبيت الاستقرار ومنع الاقتتال”.

وأضافت: “إن المجتمع الدولي اليوم أكثر جدية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالحروب والنزاعات الدولية، ولا بد من استنهاض همم الشعوب والتوعية بخطورة المرحلة الحالية عالميًا وإقليميًا”.

وفي ذات السياق، أكدت المنقوش أن ما تتعرض له ليبيا خلال السنوات الماضية من محاولات لإدامة النزاع داخلها ارتبط في كثير من مراحله بعوامل خارجية وفي الوقت نفسه افتقدت ليبيا دور أفريقيا على مستوى الاتحاد الأفريقي أو المؤسسات الإقليمية الداعمة والراعية لاستقرار.

وجددت المنقوش تأكيدها أن ليبيا ترى أنه بمقدور أفريقيا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لدعمها من أجل إجراء الانتخابات الوطنية والحد من التدخل الأجنبي الذي تمثل في فصائل مسلحة معارضة ومرتزقة من دول الجوار الأفريقي لليبيا، وهو عامل سلبي يسهم في تقويض الاستقرار في ليبيا.

وختمت المنقوش كلمتها قائلة: “إنه منذ استلام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمهامها تقلصت تهديدات الجماعات الإرهابية في ليبيا؛ نتيجة لملأ الحكومة لمساحة الفراغ التي نتجت عن الانقسام السياسي والحروب، بالتالي فإن مسألة استقرار ليبيا هي مسألة حيوية بالنسبة للأمن والسلم في إفريقيا”.

