العاملون بمصلحة الجمارك يطالبون بإقالة رئيس المصلحة

الوطن / متابعات

أصدر العاملون بمصلحة الجمارك الليبية بيانا يوضّحون خلاله فساد رئيس المصلحة، معتبرين أنه غير كفؤٍ لموقعه، ومرفقين عدّة نقاط تدلّ على ضرورة إقالته واستبداله بمن هو أكثر كفاءة والتزامًا منه.

وأشار العاملون إلى عدة شكاوى تتعلق بسرقة الأموال والشحنات الموردة دون اتخاذ أي إجراء إداريّ بصددها، موضّحين أنّه في تاريخ 28-4-2022م استدعى النائب العام المدير العام للجمارك للتحقيق معه، إلّا أنّه لم يمتثل للاستدعاء لحدّ الآن.

وأضاف العاملون في بيانهم اجتماعهم مع رئيس الحكومة منتهية الولاية “عبدالحميد الدبيبة” لاطلاعه على ضرورة تنحية رئيس المصلحة، عقب اعتصامهم أمام المصلحة، ولم ينالوا إلّا وعودًا من الدبيبة بالتغيير.

وقدّم العاملون مذكرات وشكاوى عديدة لدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة؛ لشرح فساد رئيس المصلحة، والمطالبة باستبداله، لكنّهم يأسوا من الاستماع للوعود باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمدير.

وطالب العاملون بكلّ صرامة بتوقيف المدير عن العمل، والتحقيق معه على التجاوزات التي قام بها، والتي تدلّ على جهله وفساده، واستغلاله لمنصبه، ونقله التعسفي لكل من يعارضه.