الحويج والمبروك يبحثان تقديم مقترح هيكلي لتنظيم مشروع الميزانية لديوان الحبوب

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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة – رئيس مجلس أمناء ديوان الحبوب، محمد الحويج، مع وزير المالية خالد المبروك، إمكانية تقديم مقترح هيكلي لتنظيم مشروع الميزانية لديوان الحبوب.

الحويج استعرض رفقة كلٍ من وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 493 لعان 2022، بشأن إنشاء ديوان الحبوب بالإضافة إلى استعراض قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية.

وخلُص الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة إلى إحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف مدير عام ديوان الحبوب حسين العماني بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسمية نائب المدير العام بديوان الحبوب، ونيس العبيدي، كما أوصى المجتمعون بتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء حكومة الوحدة، قد أصدر قرارًا ينصُ على إنشاء ديوان الحبوب على أن يتولى هذا الديوان دعم الإنتاج المحلي من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة.