تقرير ميداني: ليبيون يشرعون في بناء اقتصاد بلادهم المنهار عبر شركات ناشئة

ليبيا – رصد تقرير ميداني نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي مساعي ليبيا بعد مرور 11 عاما على أحداث العام 2011 فيها لإعادة بناء قطاعاتها المختلفة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مافيه صحيفة المرصد أكد إن هذه القطاعات الممتدة من الاقتصاد إلى الصحة مرورا بباقي مناحي الحياة تلعب الشركات الناشئة دورا كبيرا في إعادة بنائها متطرقا لتجربة عمار حامد العائد إلى ليبيا في العام 2017 بعد أكثر من 8 سنوات قضاها للدراسة والسكن في بريطانيا.

وأضاف التقرير إن حامد وجد بلاده في حال مغاير لذلك الذي كانت عليه قبل مغادرته إياها فأحداث العام 2011 أدخلتها في الظلام وحولتها لدولة ممزقة بشكل مثير للشفقة في ظل بقاء آثار القصف والدمار ماثلة في مبانيها ومؤسساتها الممتدة من العاصمة طرابلس وصولا لمدينة بنغازي ومرورا بباقي المدن.

وبحسب التقرير تدخل نسماء هواء باردة في الشتاء وحارة صيفا من ثقوب أحدثتها القذائف والإطلاقات في منازل يعيش سكانهم وشوارعهم بلا حول أو قوة حالة من الخوف وأخرى للتراجع الاقتصادي بعد انحفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 12 ألف دولار سنويا في العام 2010 إلى 3700 في العام 2022.

ووفقا للتقرير قاد انتشار خدمة الإنترنت في البلاد وهي الأعلى بمنطقة المغرب العربي بنسبة 75% لنشوء نظام الشركات الناشئة في وسط هذه الفوضى ما ساعد في تعزيز صعود مرحلة تأسيسية ومحورية للأعمال الرقمية الجديدة وإن كانت لا تزال بدائية.

وأوضح التقرير إن المؤسسين المتفائلين يبنون شركات ناشئة لحل المشكلات الخطيرة وتسهيل الحياة على الناس وإضافة قيمة اقتصادية للبلاد ومن بينها شركة “آي ستيدي” وهي عبارة عن تطبيق للتكنولوجيا التعليمية يربط أولياء الأمور بالمدارس.

وبين التقرير إن هذا التطبيق تم إطلاقه في العام 2017 عبر زكريا جويلة ووليد ساسي بعد ملاحظتهما ارتفاع معدل رسوب الطلاب منذ العام 2011 ما حفزهما على استخدام تطبيقهم لمعالجة ذلك وتصحيحه عبر السماح لأولياء الأمور بمتابعة الأنشطة المدرسية لأطفالهم.

وأضاف التقرير إن أولياء الأمور تمكنوا بفضل التطبيق من متابعة حضور أبنائهم الطلبة والدروس والجداول الزمنية للامتحانات وإرسال واستقبال الرسائل الخاصة من المدرسة وإليها بعد أن كانت قبل ذلك غير فعالة بسبب طبيعتها المستندة إلى الورق والرسائل النصية القصيرة.

وتابع التقرير إن الشركة توسعت منذ ذلك الحين خارج العاصمة طرابلس حيث تم تأسيسها إلى مدن أخرى مثل البيضاء وإجدابيا والخمس وبنغازي مع طموحات بتغطية عملها ليبيا بأكملها وشمال إفريقيا في وقت فضل فيه حامد مثل الغالبية العظمى من الليبيين العمل في القطاع العام في ذات العام الذي عاد فيه.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى شعور حامد بالملل واستقالته لاحقا من عمله العام ليبدأ شركة استشارات تجارية تساعد الشركات الصغيرة على تعلم وممارسة أفضل العمليات الإدارية بعد أن تخصص بإدارة الأعمال حتى مستوى الماجستير في بريطانيا ولم يكن مستعدا لإهدار كل هذا التعليم الراقي.

وأضاف التقرير إن ليبيا بحاجة لحل مشاكلها العديدة عبر هذه التخصصات فيما حققت شركة حامد الناشئة نجاحا ضئيلا لينضم بعد ذلك إلى شركة “فود هاوس” وهي واحدة كيانات “أف أم سي جي” للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة في ليبيا بصفة مدير تسويق لأكثر من 3 سنوات بقليل.

وأوضح التقرير إن العام 2020 المتمثل بذروة الإغلاقات لانتشار وباء كورونا شهد عملا ابتكاريا بعد حصول حامد على تمويل أولي بقيمة مليون دولار من صديق مقرب ما ساهم في إطلاق شركة “بريستو إيت” الناشئة لتوصيل الطعام والطرود في جميع أنحاء العاصمة طرابلس.

وأضاف التقرير أن حامد واحد من شباب ليبيا القلائل الذين فهموا ما يجب القيام به فاليوم تمتلك الشركة أكثر من ربع مليون مستخدم 98 ألفا منهم نشطون في العاصمة طرابلس لوحدها ما يجعل “بريستو إيت” أكبر شركة ناشئة في البلاد مؤكدا أن مؤسسها تمكن من جمع مليونين ونصف المليون دولار.

ووفقا لحامد وفر الأصدقاء والأسرة ورجال الأعمال المحليين هذا المبلغ لاستثماره في شركته بسبب التميز والثقة التي بناها معهم على مر السنين فالليبيين ليس لديهم عقلية قوية لبدء التشغيل وهناك قطاعات أخرى مربحة للاستثمار فيها مثل الاستيراد.

وأشار التقرير إلى أن نقص التمويل يعد عقبة رئيسية أمام بناء شركة ناشئة في ليبيا إذ لا يوجد مستثمرون مؤسسيون نشطون ولا يؤمن السكان المحليون بدفع الأموال لهذا النوع من الشركات مبينا إن “آي ستيدي” لا زالت تسعى للحصول على تمويل فيما نجحت “بريستو إيت” في ذلك مبكرا.

وانتقل التقرير للحديث عن تجربة شركة “تيكنيون” الناشئة للألعاب المركزة في عملها على منصة إعلامية و714 ألف دولار منذ العام 2020 فيه قد استفادت من الأصدقاء المقربين لزيادة الاستثمارات الهادئة فالنقص في الشفافية عائق آخر أمام الوصول إلى التمويل.

