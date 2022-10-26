شركة الخليج تُعيد البئر «G- 317» على خط الإنتاج بحقل النافورة

أخبار ليبيا 24

تمكنت فرق الهندسة والإنشاءات ومنسقة الصيانة التابعة لشركة الخليج، من إعادة البئر (G- 317) على خط الإنتاج بحقل النافورة.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، على موقع فيسبوك، أنه وبعد جهود كبيرة ومتواصلة تمكنت فرق الصيانة من استكمال كافة أعمال الربط الميكانيكي للبئر (G- 317) المربوط بالمحطة 5 وتسليمه لمنسقة العمليات؛ ومن ثمّ جرى تشغيل البئر ودخولها على خط الإنتاج.

بدوره أكد منسق الإنشاءات بحقل النافورة، عبد الله التواتي بأن البئر (G- 318) جاري العمل على بعض أعمال الصيانة الجزئية لوجود الحفارة Work Over، مشيرًا إلى أن بقية أعمال الصيانة ستُستكمل فور مغادرة الحفارة خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيدخل البئر لخط الإنتاج، وفقًا للبيان.

الشركة أشارت في بيانها إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سعي إدارة شركة الخليج العربي للنفط لزيادة معدلات الإنتاج النفطي.