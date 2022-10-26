“ماشاء الله” يمنح وزير داخلية الدبيبة درع الحرس الرئاسي 

منح رئيس جهاز الحرس الرئاسي “ماشاء الله عبدالله سليمان”، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “بدرالدين التومي”، درعا تقديراً للجهود التي يبذلها للارتقاء بمستوى العمل الأمني.

واستقبل “التومي” الاثنين “ماشاء الله”، وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الامنية والتعاون بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى مناقشة التواصل والاتصال المباشر لارساء دعائم الامن والاستقرار.

وفي ختام اللقاء قام أمر الحرس الرئاسي بمنح درع للوزير وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها للارتقاء بمستوى العمل الامني بمختلف مكونات وزارة الداخلية.