ويلز أو لاين: اعتداء عامل مطعم من أصل ليبي على رب العمل وزوجته ورفيق سكنه في بريطانيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “ويلز أون لاين” الويلزي عن إقدام عامل مطعم من أصل ليبي بالاعتداء العنيف على رب عمله ومضايقته إلى جانب زوجته.

التقرير الذي تابعته وترجمته المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد قيام بلال الزاوي بالتقدم إلى العمل في مطعم بمنطقة كاثي في ​​مدينة كارديف البريطانية ليخبر صاحبه موظفه الجديد أنه سيحتاج إلى تقديم مستندات معينة، مبينًا إن هذا الأمر تسبب في خلاف تصاعد بشكل سريع.

وتابع التقرير إن الزاوي غادر المطعم بعد لمس جسد زوجة مالك المطعم ووصفها بـ”العاهرة” ليقوم بعد دقائق معدودة بترك رسائل هاتفية مسيئة، مؤكدًا قيامه خلال الأيام التالية بإجراء سلسلة مكالمات للمالك تضمنت تهديدات له بالقتل وطعنه بالسكين 50 طعنة وتفجير منزله مع أطفاله بداخله.

وأضاف التقرير إن الزاوي وهو في العشرينات من عمره هدد مالك المطعم باختلاق روايات مزعومة حول استخدامه لزوجته في العمل بـ”الدعارة”، مشيرًا إلى استماع المحكمة البريطانية لأسباب قيامه بهذه الأفعال الإجرامية نظرا لقدومه من بيئة مضطربة بمدينة بنغازي.

وتابع التقرير إن حالة الزاوي النفسية المضطربة بعد توجيه الاتهامات إليه ما قاد لاعتداءه على رفيقه في السكن باستخدام السكين ليتسبب بجروح له في الوجه، مبينًا الحكم بسجن المعتدي 36 أسبوعا 9 منها بسبب المضايقات لرب العمل مع إمكانية استبدال نصف العقوبة وفقًا لنظام خدمة المجتمع والإفراج عنه.

ترجمة المرصد – خاص

