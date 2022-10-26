مركز الأرصاد الجوية يتوقع عودة الأجواء الخريفية

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تعود الأجواء الخريفية بداية من يوم السبت القادم، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الممتدة من مصراتة إلى مناطق الشمال الشرقي.

المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشر بيانات حول الوضع الجوي السائد في البلاد، توقع فيه أن تكون الأجواء مستقرة علي أغلب ربوع ليبيا، وأن تكون درجات الحرارة هذا اليوم مابين (27 – 32) درجة مئوية، ولاتتجاوز (22) درجة على الجبل الأخضر، مع إحتمالية حدوث شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر ليوم الغد الخميس على المناطق الممتدة من مصراتة حتي سرت وعلى مناطق الجبل الأخضر.

وأشار المركز في توقعاته أن مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، ستكون حالة السماء فيها قليلة السحب، مع ظهور ضباب ليلة الأربعاء وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

أما مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، ستكون حالة السماء فيها صافية مع احتمالية ظهور بعض السحب بداية من يوم الغد على مناطق الجفرة.