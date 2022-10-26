الجمارك: ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية داخل سيارة بجنزور

كشفت مصلحة الجمارك الليبية أن مكافحة التهريب والمخدرات جنزور التابع لإدارة المكافحة بالمصلحة تمكن من ضبط 60 زجاجة مشروبات كحولية.

وأوضحت المصلحة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المشروبات الكحولية ضبطت داخل سيارة أثناء استيقافها في بوابة الغيران بجنزور.

الجمارك يواصلون محاربة أفة المسكرات والمؤثرات العقلية ويتمكنون من ضبط 60 زجاجة من المشروبات الكحولية .

وأشارت مصلحة الجمارك الليبية، إلى أن السيارة المضبوطة كانت متجهة بالمشروبات نحو مدينة صبراتة.

وأكدت المصلحة أنه تم ضبط الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية، و إحالتها إلى النيابة المختصة..

وفي سياق متصل تم ضبط شخصين ليبيين وأخر إفريقي الجنسية يقومون بالإتجار بالأقراص المخدرة نوع (ترامادول) عقب كمين بمنطقة الكريمة وإثر ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأحيلوا لنيابة مكافحة جرائم المخدرات