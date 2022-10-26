بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء مستقرة علي أغلب ربوع ليبيا ومن المتوقع عودة الأجواء الخريفية من يوم السبت.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر يوم السبت، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق (مصراتة حتي سرت).

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 32)مْ وتسجل إنخفاض من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر بداية من يوم الغد على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:20).