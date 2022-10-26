التكبالي: البرلمان قدم الكثير ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه

شكَّك عضو مجلس النواب علي التكبالي، في «صمود التوافق الراهن بين المجلسين، وقدرته على الوصول إلى أي نتيجة»، ورأى أن رغبة «الأعلى للدولة» في حصد مزيد من النقاط لصالحه ستجهض أي محاولة للوصول لتوافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء، هذا ما حدث في أغلب المفاوضات التي جرت بين المجلسين خلال السنوات الماضية».

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية ، أن البرلمان «قدم الكثير ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه، والمشري يريد أكثر، بل إنه يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة التي ستأتي بعد إزاحة الحكومتين المتصارعتين حالياً على السلطة التنفيذية».

وأشار التكبالي إلى «الاعتراضات على هذا الاتفاق، وفي مقدمتها الدبيبة وما يتبعه من تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية»، معتبراً أن صمت باشاغا عن التعليق على هذا الاتفاق مرجعه «عدم وجود علاقة مباشرة له به، خصوصاً في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته، فضلاً عمّا أعلنه المشري من ضرورة وجود حكومة جديدة»..