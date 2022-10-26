أجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مستقرة على معظم المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، عودة الأجواء الخريفية من يوم السبت.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر يوم السبت، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق مصراتة حتى سرت.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم السبت.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

بينما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر بداية من الغد على مناطق الجفرة.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.