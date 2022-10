ليبيا – أكد تقرير إخباري تحقق لقاء بين المسؤول الشرعي في الجماعة المقاتلة سامي الساعدي و المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية الإرهابية ذبيح الله مجاهد.

التقرير الذي نشره موقع “سبيشل ليبيا” الإيطالي وتابعته وترجمت الأبرز فيه صحيفة المرصد أشار إلى تغريدة لمجاهد في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكر فيها هذا اللقاء، مرفقًا إياه بصورة للساعدي مرتديًا زيه الليبي التقليدي المعروف إلى جانب وفد علماء وممثلين عن حركات إسلامية.

ونقل التقرير تغريدة للصحفية الإيرلندية المهتمة بالشأن الليبي “ماري فيتزجيرالد” توضحيها في تغريدة لها إن الساعدي ظهر بصفة عضو في وفد إسلامي دولي ضم شخصيات من فلسطين ومصر وليبيا ولبنان وإريتريا وتركيا وسوريا اجتمع مع مسؤول كبير في الحركة بمكان مجهول في الـ20 من أكتوبر الجاري.

وبحسب التقرير رجح الخبراء في هذه الشؤون أن يكون مكان عقد الاجتماع في قطر أو تركيا.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post سبيشل ليبيا: سامي الساعدي يلتقي بالمتحدث باسم “طالبان” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية