المنقوش تبحث تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والسودان

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نظيرها السوداني “علي الصادق”، على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، “أن وزيرة الخارجية بحثت مع وزير خارجية السودان “علي الصادق” في العاصمة السنغالية داكار على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي الـ 8 حول السلام والأمن الأفريقي، التجهيزات والاستعدادات للمشاركة والحضور في القمة العربية الجزائرية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل”.

كما بحثت الوزيرة خلال اللقاء آخر التطورات في البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين.