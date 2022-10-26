التومي يدعو إلى وضع استراتيجية لتطوير هيئة أمن المرافق

دعا وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، إلى وضع استراتيجية مستقبلية للرفع من مستوى الأداء والتوسع في آفاق العمل بما يخدم المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال تفقده مقر الهيئة أمس الثلاثاء، حيث استقبله رئيس الهيئة وعدد من الأعضاء، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واطلع التومي على سير العمل داخل المصلحة، والتعاون الأمني مع مكونات وزارة الداخلية، واستمع إلى شروح حول لوائح العقود الإدارية الخاصة بحراسة مؤسسات ومنشآت الدولة، إضافة إلى الإيراد العام للهيئة والتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص، وجهود الهيئة حول حراسة المصارف وإرساليات العملة وما تنفذه الهيئة من دورات تدريبية تخصصية في هذا المجال.

ورافق الوزير خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومستشار الوزير للشؤون الأمنية، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.