في اتصال هاتفي.. المنفي ونورلاند يناقشان سبل دعم باتيلي واستكمال المسار الدستوري

العنوان-طرابلس

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الثلاثاء، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

وبحث الطرفان خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكد المنفي، “أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسِّسة للاستحقاق الانتخابي” وفق بيان المجلس الرئاسي.

وأشاد نورلاند بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في ظل أزمة الانسداد السياسي على خلفية صراع على السلطة التنفيذي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بعدما تعذر إجراء الانتخابات بنهاية العام الماضي.