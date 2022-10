ديفينس ويب: مواد مسلحة يتم تهريبها بشكل غير قانوني إلى ليبيا أو عبرها

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي إلى استمرار الجماعات الإرهابية العابرة للدول في القارة السمراء بتهريب الأسلحة من ليبيا ومن مصادر أخرى إلى منطقة الساحل الإفريقي.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ديفينس ويب” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد نقل عن خبراء أمنيين تأكيدهم أن الأوضاع المضطربة في ليبيا خلال العام قادت لتزايد الطلب على الأسلحة في البلاد.

وأضاف التقرير إن ليبيا تمتلك مخزونات كبير من الأسلحة تعود للترسانة العسكرية لها قبل العام 2011 مبينا إن المواد المسلحة التي تزخر بها المنطقة وتصل لأيادي هذه الجماعات يتم تهريب جانب لا بأس به منها بشكل غير قانوني إلى ليبيا أو عبرها.

