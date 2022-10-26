الارصاد توضح موعد عودة الاجواء الخريفية والأمطــار وتراجع الحرارة والمناطق المشمولة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 26/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للارصاد فإن الاجواء تكون اليوم الاربعاء مستقرة على أغــــــــــــــــــــلب ربوع ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تعود الأجواء خريفية بداية من يوم السبت مع تراجع في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الممتدة من (مصراتة إلى مناطق الشمال الشرقي ).

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة هذا اليوم مابين ( 27 – 32 )مْ، ولاتتجاوز ( 22 )مْ على الجبل الأخضر، مع احتمال حدوث شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من (مصراتة حتي سرت) وعلى مناطق الجبل الأخضر.

والله اعــــــلم.