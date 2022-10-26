العلاقي: الحل الجدي هو اتفاق المليشيات المسلحة فيما بينها على تشكيل حكومة

رأى الخبير القانوني محمد العلاقي، أن الحل الجدي هو اتفاق المليشيات المسلحة فيما بينها على تشكيل حكومة.

وقال العلاقي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وجهة نظر واقعية إزاء فشل السياسيين والمؤسسات الواقعية في إيجاد حل للأزمة الليبية بل المساهمة في زيادة تعقيدها”.

وأضاف “على كتائب الثوار أو المليشيات المسلحة والتي تملك القوة الحقيقية على الأرض أخذ المبادرة والاتفاق فيما بينها على تشكيل حكومة مؤقته تكون مهمتها إجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين في مدة يتفق عليها هذا من وجها نظري أكثر الحلول جدية ولنا في تجربة روندا خير مثال”.