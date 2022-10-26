التواتي: على باتيلي عدم الانجرار وراء مجلسي النواب والدولة والسير نحو المسار التأسيسي للدستور

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 October, 2022

دعا عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى السير في المسار التأسيسي للدستور وعدم الانجرار وراء مجلسي النواب والدولة.

وقال التواتي في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “المسار التأسيسي أصبح في مراحله الأخيرة وهي الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة من الشعب”.

ودعا التواتي، المبعوث الأممي إلى اعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات العامة في البلاد، وذلك في حال تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.