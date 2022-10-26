وزير داخلية باشاغا يتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لإعادة تفعيل دور الشرطة في مرزق

العنوان-مرزق

تعهد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، بتوفير كافة الاحتياجات والنواقص وإعادة تفعيل دور الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة مرزق بشكل كامل.

جاء ذلك خلال زيارة إلى مقر مديرية أمن مرزق، رفقة مدير إدارة الشؤون المالية ورئيس ديوان الوزارة بالجنوب ومديري مديرية أمن سبها والشاطئ، ومدير فرع إدارة الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، وفق بيان الحكومة.

وأطلع أبوزريبة خلال الزيارة على عدد من المواقع الأمنية بالمنطقة وآلية سير العمل بها.

واستمع أبوزريبة إلى شروح وافية حول الاحتياجات والنواقص والمشاكل والعراقيل التي تواجههم وإيجاد حلول لها، إضافة إلى العمل الأمني والإداري الذي تقوم به المديرية في سبيل حفظ الأمن.