جويلي: السلطات فشلت في التصدي للسرطان وعملنا على التوعية من دون الاعتماد عليها

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار “إن ديبث نيوز” الأميركي الضوء على تزايد حالة الوفاة بمرض السرطان في عدد من الدول الإفريقية ومن بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبطب الحالة الليبية صحيفة المرصد نقل عن رئيسة الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان أسماء جويلي قولها أن الفوضى السياسية الحالية في ليبيا الممتدة منذ أكثر من عقد زمني تعرقل جهود التصدي لهذا المرض.

وقالت جويلي:”وزارة الصحة فشلت ولكن عملنا مع حملة التوعية التي شارك فيها أكثر من ألف متطوع ولحسن الحظ لا نعتمد على وزارات أو دوائر حكومية”.

