الأرصاد: عودة الأجواء الخريفية بداية من السبت.. سُحب وسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة، أن تسود أجواء مستقرة علي أغلب ربوع ليبيا، وعودة الأجواء خريفية بداية من يوم السبت مع تراجع في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الممتدة من (مصراتة إلى مناطق الشمال الشرقي ).

وذكر المركز في بيان الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاربعاء، 26/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين، أن تكون درجات الحرارة هذا اليوم مابين ( 27 – 32 )مْ، ولاتتجاوز ( 22 )مْ على الجبل الأخضر، مع احتمال حدوث شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من (مصراتة حتي سرت) وعلى مناطق الجبل الأخضر.