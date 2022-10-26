جعودة: ليبيا لن تتقدم للأمام مادام “حفتر” بها

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة، أنه حضر لقاء المشري وعقيلة وقال إن “ليبيا لن تتقدم للأمام ما دام حفتر وأولاده بها”، على حد قوله.

وأضاف «جعودة»، في تصريح صحفي، “كنت ضمن الوفد المرافق للمشري أنا و3 أعضاء من مجلس الدولة والتقينا عقيلة، وكل مطالباته وحديثه كان عن إقالة الصديق الكبير”.

وتابع؛ “قمت بالرد على عقيلة في حضور المشري وكل زملائي وقلت له إن ليبيا لن تتقدم للأمام ما دام حفتر وأولاده بها”، مردفا “عقيلة غضب لأن مطلبنا كان سلطة تنفيذية واحدة بالتوافق تتزامن مع المناصب السيادية”.

وأكمل جعودة؛ “قلنا لن نقيل الكبير أو غيره لحين الاتفاق على حكومة تشمل ليبيا كلها، ولن تكون هناك انتخابات ما لم تكون هناك حكومة واحدة تشرف على هذه الانتخابات”.

وأشار إلى أنه “في المساء التقى عقيلة والمشري بحضور مسؤولين مغاربة وخرج لنا المشري بورقة تم الاتفاق عليها، هذه الورقة هي التي قرأها عقيلة وتنص على أنه في خلال 90 يومًا نذهب بالتزامن حكومة واحدة ومناصب سيادية جديدة”.

وعقب؛ جعودة أن “هذه الورقة لن تكون فاعلة إلا بعد اجتماع مجلس الدولة وموافقته عليها أو رفضها، فهذه الورقة قائمة بضمانة المضيفين في المغرب فقط وعمليًا حتى عرضها على مجلس الدولة”.

وقال إن “هذه أول مرة يوافق فيها عقيلة على الظهور علنًا للاعتراف باتفاق مكتوب مع مجلس الدولة، فلا مجال لأي طرف أن ينكر ما اتفقنا عليه والحكومة والمناصب نذهب إليهم حسب الاتفاق السياسي”.

وختم جعودة؛ موضحًا أنه “سيقوم كل مترشح بالذهاب لمجلس الدولة في جلسة واستعراض برنامجه ثم يُختار لكل منصب بما فيه رئاسة الحكومة 3 أشخاص يتم إرسالهم للنواب ليختار منهم”.