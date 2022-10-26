مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات لعائلات نازحي تاورغاء

أعلنت مفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديمها بالتعاون مع الشريك الهيئة الليبية للإغاثة، مستلزمات فصل الشتاء إلى أكثر من 1,600 شخص في مخيم قاريونس لعائلات نازحي تاورغاء، بالقرب من بنغازي، شرق ليبيا.

وقالت المفوضية، أن العائلات تلقت مستلزمات تضمنت البطانيات والمراتب وحزم أدوات المطبخ والأغطية البلاستيكية والمصابيح الشمسية وأوعية المياه والأحذية والجوارب والقفازات الشتوية.

وأوضحت المفوضية، أن عمليات التوزيع تستهدف الوصول إلى أكثر من 1,100 أسرة (حوالي 4,500 فرد) بحلول 29 أكتوبر لتغطية كافة مخيمات نازحي تاورغاء الثمانية في بنغازي.