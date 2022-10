الدبيبة يوقع اتفاقيتين عسكريتين مع آكار في أسطنبول

ليبيا – وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع فيها عبدالحميد الدبيبة اتفاقيتي تعاون عسكري مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح إن الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال فيما تضمنت الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العام 2019.

وأضاف البيان إن توقيع الاتفاقيتين جاء بعد مباحثات بين الدبيبة وآكار في أسطنبول بشأن أوجه التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

