التكبالي: أطماع مجلس الدولة تهدد أي توافقات مع البرلمان

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رغبة مجلس الدولة في حصد مزيد من النقاط لصالحه ستجهض أي محاولة للوصول لتوافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء، مضيفا أن هذا ما حدث في أغلب المفاوضات التي جرت بين المجلسين خلال السنوات الماضية.

وأضاف التكبالي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مجلس النواب قدم الكثير، ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه، لكن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يريد أكثر، بل إنه يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن هناك اعتراضات على اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري، وفي مقدمتها الدبيبة، وما يتبعه من تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية.