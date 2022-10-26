بويصير: يجب أن نقاتل من أجل التحرر الاقتصادي لليبيا

رأى محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن التحرر الاقتصادي هو الطريق الوحيد والشاق الذي يجب أن نقاتل عليه، نقاتل بعقولنا وأفكارنا، بخططنا ومشاريعنا وبمنطقنا الإيجابي، حتى نخرج لقمة العيش من تحت سطوة الاحتكار الحكومي وإعطاء المبادرة الفردية لليبي حيثما كان، على حد قوله.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “استيقظ صباحا على أخبار أهلي في ليبيا وأحوالهم، واتمنى أن أستطيع أن أكون مفيدا لهم، بدون أن أدخل المعركة السياسية العبثية متعددة الأطراف التي تدور على أرضها”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لا يوجد سبيل سهل ولا تعويذة سحرية ممكن أن تحدث التغيير، ولا عصا موسي، والطريق صعب وشاق ومضنى، وهي في الحقيقة معركة أخرى ولكنها هذه المرة معركة كي نصعد الجبل، نحو حياة كريمة نستحقها جميعا في كل مكان من هذا البلد الشاسع والمليء بالخيرات”، وفقا لوصفه.

وتابع “التحرر الاقتصادي هو الطريق الوحيد والشاق الذي يجب أن نقاتل عليه، نقاتل بعقولنا وأفكارنا، بخططنا ومشاريعنا وبمنطقنا الإيجابي، حتى نخرج لقمة العيش من تحت سطوة الاحتكار الحكومي وإعطاء المبادرة الفردية لليبي حيثما كان، لنجعلها ورشة عمل ومناجم للذهب الناتج عن العرق الفواح، في طرابلس وفي المرج وفي تازربو أو سبها والقلعة والكفرة”، بحسب حديثه.

واستطرد “هذا هو طريقنا الوحيد للتخلص من الستالينية، من الزواج الحرام بين السلطة والمال العام، من الفساد الذي ينتجه ذلك، من الفقر ومن تسول المواطن لحقوقه الاقتصادية الأساسية، هو طريقنا من أجل أن نطرد الفقر من البلاد ويعم الازدهار من الحدود إلى الحدود، كي يشعر أطفالنا أنهم ابناء وطن فيه نصف ثروات أفريقيا، يطل على بحر الحضارة، يجاور العالم المتقدم، وثلاثة أرباع سكانه من الشباب”، وفقا لتعبيره.