المشري يبحث مع باتيلي مستجدات الأوضاع الليبية

استقبل رئيس المجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، رفقة نائبيه “ناجي مختار” و”عمر بوشاح”، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باثيلي”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وهنأ المشري، في مستهل اللقاء المبعوث الأممي توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه،

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

واطلع المشري، المبعوث الأممي على مخرجات اجتماعات المغرب مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وما تم الاتفاق عليه، حيث عبر المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد.