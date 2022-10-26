لاستلام مهامه.. السفير الفرنسي الجديد يصل طرابلس

العنوان-طرابلس

أكد السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وصوله إلى طرابلس، اليوم الأربعاء؛ وذلك لاستلام مهامه لإدارة السفارة الفرنسية في ليبيا.

وقال مهراج في تغريدة له عبر صفحته بـ تويتر: “وصلت بالسلامة إلى طرابلس لتولي مهام إدارة السفارة الفرنسية.. وبهذه المناسبة أبلغ تحيات الشعب الفرنسي للشعب الليبي كافة”.

وجاء مهراج، الذي عمل سابقا كقنصل عام لفرنسا في مدينة جدة السعودية، خلفا للسفيرة بياتريس لوفرابير دوهيلين التي أنهت فترة عملها في طرابلس.

وكان قد تولى مهراج إلى جانب عمله قنصلا في جدة مهمة مبعوث فرنسا الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة من يناير العام 2018 حتى أواخر مايو الماضي.