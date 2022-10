المنفي: لا بد من التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية مؤسسة للانتخابات

ليبيا- أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مباحثات هاتفية مع مبعوث واشنطن الخاص سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى تباحث الجانبين بشأن آخر تطورات الأوضاع والجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي وسبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وبحسب البيان شدد المنفي على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي فيما أشاد نورلاند بجهود الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتعاونه مع الجهود الأممية والدولية الداعمة لاستقرار وحل أزمتها سياسيا.

