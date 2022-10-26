نصية: توحيد المؤسسات يقود ليبيا لاستعادة الدولة والانتخابات

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف نصية، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات.

ودعا إلى لضرورة أن يكون اختيار شاغلي المناصب السيادية من خلال آلية شفافة تضمن الوصول لأصحاب الكفاءات.