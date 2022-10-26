المشري يُطلع باثيلي على مخرجات اجتماعات المغرب مع عقيلة صالح

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإربعاء، رفقة نائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باثيلي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس،

هنأ المشري في مستهل اللقاء المبعوث الأممي توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه،

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

واطلع المشري المبعوث الأممي عن مخرجات اجتماعات المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وما تم الاتفاق عليه، حيث عبر المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد.