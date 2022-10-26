النعّاس: “السيسي ونظامه” هما العقبة في طريق استقرار وطننا ليبيا   

زعم محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، والمؤيد للاحتلال التركي لليبيا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الفعلي لبرقة. على حد قوله.

وقال “النعاس” في تدوينة بفيسبوك، “من الأمور المؤكدة أن الجنرال المصري عبد الفتاح السيسى هو الحاكم الفعلى لبرقه وأن ذراعه المدنية هناك هو عقيلة صالح، وذراعه العسكري هناك هو السفاح خليفة حفتر، وأن هذا الجنرال ونظامه هما العقبة الكأداء في طريق استقرار وطننا ليبيا”، بحسب ادعائه.

وتساءل ” لماذا لا تتفاعل حكومة الدبيبه مع هذه الحقيقة بما يخدم مصلحة الوطن ؟، لماذا لا تثير هذا الموضوع أمام المحافل الدولية وتطلب كف يده عن ليبيا الجريحة؟”. وفقًا لقوله.

وختم موجهًا أسئلة أخرى، وهي؛ “لماذا لا تطالبه أمام محكمة العدل الدولية وأمام جامعة الدول العربية بتعويض ليبيا عما لحقها بسبب تدخله فى شؤونها من خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ سؤال يحتاج إلى إجابة”، بحسب كلامه.