ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 October, 2022

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الخريفية ابتداء من السبت القادم، مضيف أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 27- 32مْ على المناطق الغربية، وما بين 22-28مْ على المناطق الشرقية، وما بين 28-32مْ على مناطق جنوب البلاد.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء مستقرة علي أغلب ربوع ليبيا ومن المتوقع عودة الأجواء الخريفية من يوم السبت.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر يوم السبت، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق (مصراتة حتي سرت).

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 32)مْ وتسجل إنخفاض من يوم السبت.