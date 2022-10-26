وافد سوداني يسرق 76 ألف دينار من مول تجاري في بنغازي

تمكن مركز شرطة بوعطني، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على شخص سوداني الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 76 ألف دينار من سوق تجاري (مول)، كونه يعمل كمحاسب بنفس السوق.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “استجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة بوعطني ضد مجهول قام بسرقة مبلغ وقدره 76 ألف دينار من خزينة المول الخاص به بمنطقة شبنة وعلى الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعل”.

وأضاف البيان “تم خروج أعضاء التحريات بمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري، إلى مكان الواقعة وعند جمع المعلومات والتحري عن الواقعة تم الاشتباه بأحد العاملين بالمول سوداني الجنسية يعمل كمحاسب”.

وتابع “أفادت التحريات بأن المُشتبه به يقوم بشراء مركبات وإرسالها إلى دولة السودان وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى م.م.أ. من مواليد 1996 سوداني الجنسية واعترف بسرقته للمبلغ على فترات كونه يعمل كمحاسب بالمول وتم إحالته للنيابة العامة”.