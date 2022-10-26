صندوق الضمان الاجتماع يوقع اتفاقا مع معهد القضاء

العنوان-بنغازي

صادق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة المبروك، رسميًا على اتفاق التعاون بين الصندوق والمعهد العالي للقضاء.

ونقل المكتب الإعلامي للصندوق عن مدير إدارة الشؤون القانونية، ريم الشكري، قولها: “إن الاتفاق ينص على تنفيذ مجموعة دورات لموظفي إدارتي القانونية والتسجيل على مستوى الصندوق”.

وأكدت الشكري تواصلهم مع مسؤولي إدارة القضاء وإحاطتهم بمسميات الدورات المطلوبة متعددة المحاور، لافتة إلى أن باكورة المشروع الضماني القضائي كانت مع دورة تدريبية ستستغرق أسبوعين من انطلاقها.

وأوضح الشكري أن الدورات من المقرر تنفيذها من خلال منصة زووم تحقيقًا للهدف الأسمى وهو الظفر بمشاركة أكبر قدر ممكن من موظفي الإدارتين والأقسام في الفروع.