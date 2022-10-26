“خلال لقاءه بأعيان عين زارة”.. الكوني يستعرض رؤيته للعودة إلى نظام المحافظات

الوطن|رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء بعميد بلدية عين زارة وأعيانها، ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، معتبراً أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وأشار الكوني خلال حديثه لنظام السلطة المركزية، الذي بالنسبة له جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبار العاصمة تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.

وأوضح النائب بالمجلس الرئاسي، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لاداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة من خارجها، وتمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.

ورحب عميد بلدية عين زارة والاعيان خلال اللقاء، برؤية الكوني بالعودة للعمل بنظام المحافظات، مؤكدين أنهم على تواصل مع كافة عمداء بلديات طرابلس الكبرى، باتجاه الاعلان عن محافظة طرابلس كنموذج لمشروع وطني يطبق في كل مناطق ليبيا.

واستعرض عميد وأعضاء البلدية امام النائب المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخطوات المتخذة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وجاء لقاء الكوني بعميد البلدية والأعيان، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها النائب مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات واختصاصاتها ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.