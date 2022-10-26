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محجوب: الأموال التي تصرفها “مافيا” الدبيبة كفيله بعلاج مرضى الأورام

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

انتقد الناشط محمد محجوب، ما يقوم به رئيس الحكومة المنتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة ووزارئه فيما يخص الشأن الصحي وتكلفة علاج مرضى الاورام في الخارج ، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة هو فقط نهب لثروات الشعب وتغاطي عن الاصلاح.

وقال محمد: ”  الأموال التي تصرف على سفر وإقامات مافيا الدبيبة ووزيرة خارجيته كفيله بعلاج جميع مرضى الأورام في ليبيا” .

يشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة،  زار تركيا أمس الثلاثاء بهدف توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجانب التركي، خلفا على الاتفاقية السابقة الموقعة بشأن التنقيب عن النفط والغاز

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الوطن الليبية

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