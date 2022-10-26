قيادي في “شورى بنغازي” يواصل قطع شارة بث الدوري عن قناة الوسط

أكدت مصادر بإدارة الإعلام والاتصال بحكومة الدبيبة، لـ«الساعة 24»، أن القيادي بمجلس شورى بنغازي ومشرف صفحه عرين الأسود الناطق باسم متطرفي بنغازي ناصر الجلالي؛ مستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي هو المشرف عن قطع الإشارة على قناة الوسط التي تحصلت على حقوق نقل الدوري الليبي الممتاز.

وقالت المصادر، إن “الجلالي يقوم بمنع إدارة قناة ليبيا الرياضية التي وزعت حقوق البث على قناة الوسط من السماح لها ببث كامل مباريات الدوري”.

وأردفت المصادر أنه “بأوامر مباشرة من وليد اللافي قام الجلالي بتهديد العاملين بالقناة بالفصل مع أن القناة لا تتبع رئاسة الوزراء وتتبع وزارة الرياضة”.

وعلمت «الساعة 24» من مصادرها الخاصة، أن “النائب العام سيقوم باستدعاء وليد اللافي وعبد الشفيع بوزلاعة وزير الرياضة على خلفية انتهاكهم لحقوق التعاقد مع قناة الوسط”.

تجدر الإشارة إلى أن؛ القيادي المتطرف ببنغازي ناصر الجلالي كان مسؤولًا عن الإعلام الحربي لمجلس شورى بنغازي، وهو الآن مسؤول عن إعلام الدبيبة بالكامل بعد أن أحضره وليد اللافي من تركيا بعد تواريه عن الأنظار لسنوات.

ويصف الجلالي زملاؤه في قناة فبراير التي يشرف عليها بأنه يتستر بستار التدين رغم أنه يعمل مع وزير اشتهر بوزير المعاصي وسيقوم بتنظيم مهرجان كبير للأغنية الكبيرة. مما يعني تحول القيادي الكبير في شورى بنغازي إلى متذوق للفن بعد أن كان متذوقاً للدم بحسب وصف أحد زملائه في قناة فبراير.