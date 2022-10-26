ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 October, 2022

استقبل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التسييري مرزق وعددا من حكماء المدينة وأعيانها.

وفي كلمة لرئيس المجلس الاجتماعي مرزق، أكد خلالها دور الحكومة في إرساء دعائم السلم بين أهالي المدينة، مؤكدا أهمية دعم المجلس التسييري وصندوق الإعمار لتهيئة المدينة لاستقبال سكانها.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة.