التكبالي: المشري يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة

ليبيا – شكك عضو مجلس النواب علي التكبالي في صمود التوافق الراهن بين مجلسي النواب والدولة وقدرته على التوصل إلى أي نتيجة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن رغبة الدولة في حصد مزيد من النقاط لصالحه ستجهض أي محاولة للوصول لتوافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء، وهذا ما حدث في أغلب المفاوضات التي جرت بين المجلسين خلال السنوات الماضية.

وقال التكبالي: “إن البرلمان قدم الكثير، ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه، لكن المشري يريد أكثر، بل إنه يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة، التي ستأتي بعد إزاحة الحكومتين المتصارعتين حاليًا على السلطة التنفيذية”.

كما أشار إلى أن الاعتراضات على اتفاق الرباط وفي مقدمتها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وما يتبعه من تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية، معتبرًا أن صمت رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا عن التعليق عن هذا الاتفاق مرده إلى عدم وجود علاقة مباشرة له به، خاصة في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته، فضلًا عما أعلنه المشري بضرورة وجود حكومة جديدة.

