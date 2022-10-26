النائب العام يأمر “بالحبس الاحتياطي” لأحد أعضاء المجلس البلدي مرادة

الوطن|رصد

باشر نائب النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق بتوجيهات من النائب العام الصديق الصور، إزاء واقعات تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي مرادة، التي ارتكبها أحد أعضاء المجلس، لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره.

وحقق عضو المجلس منافعه المادية بتمكينه ذوي قرباه من إدارة توزيع التبرعات الممنوحة للبلدية دون سند، وبعيداً عن الضوابط المرعية، بجانب تعمّده تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديراً لمستشفى مرادة القروي.

ومن سعي النيابة العامة إلى ممارسة ولايتها في مكافحة جرائم الفساد المتعلقة بأعمال مكونات الإدارة المحلي، وبعد استجواب عضو المجلس البلدي والتحقيق معه واتهامه، أمر المحقق بحبسه احتياطيًا.