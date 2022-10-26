الشريف: سماء طرابلس في أمان عندما تحضر الطائرة التركية “أكينجي”

زعم فيصل الشريق، المحلل السياسي أن سماء طرابلس في أمان عندما تحضر الطائرة المسيرة التركية «أكينجي»، بحسب تعبيره.

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقا معه صورة عبد الحميد الدبيبة وهو يتفقد الطائرة المسيرة في تركيا، خلال توقيع اتفاقيات عسكرية مع وزير الدفاع التركي: “رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد الطائرة المسيرة الأقوى في العالم (أكينجي) ويوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع التركية بحضور آمر الطيران المسير في ليبيا”.

وأضاف “هذا الإصدار الأحدث للطائرة المسيرة بيرقدار، وبيرقدار يعرفوها الفاغنر و«مرتزقة المشير» الذين اعتدوا على طرابلس، وإذا ما حضرت إكنيجي، معناها ستكون سماء العاصمة ومدن الغرب الليبي في أمانٍ بعد أمان الله من أي شطحة جديدة قد يفكر فيها المهووسون يومًا”، على حد قوله.