«أسوشيتد برس»: وفاة أكثر من 29 ألف مهاجر إلى أوروبا منذ 2014

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها، أن أكثر من 29 ألف مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ 2014، مع 5000 حالة وفاة في العامين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، في تقرير لها، رصدته وترجمته «الساعة 24»، عن مشروع «المهاجرين المفقودين» التابع لوكالة الأمم المتحدة، قوله: “هناك أعداد متزايدة من الوفيات على الطرق عبر البحر الأبيض المتوسط، وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة”.

وأضافت “لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر طرق الهجرة دموية، حيث توفي 2836 شخصًا منذ يناير 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا أو مالطا، معظمهم من ليبيا وتونس”.

وتابعت “معظم القتلى الذين عُرفت جنسياتهم من أفريقيا والشرق الأوسط. لكن بالنسبة لأكثر من 17000، فإن بلد المنشأ غير معروف”.

وأعلن مشروع «المهاجرين المفقودين» أن العديد من الوفيات كان من الممكن تفاديها بمساعدة سريعة وفعالة للمهاجرين المنكوبين.